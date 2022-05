Klimaticket zeigt die Kapazitätsprobleme der ÖBB auf

3 Euro pro Reservierung

Die ÖBB beschwichtigen. „Wir haben über den Tag verteilt genug Kapazitäten“, sagt ÖBB-Sprecher Bernhard Rieder. Zu Stoßzeiten sollte aber reserviert werden, um einen sicheren Platz im gewünschten Zug zu haben. Rieder: „Das gilt für jeden Fahrgast, ob mit Klimaticket, Einzelfahrkarte oder Verbundticket.“ Was speziell Klimaticketbesitzern sauer aufstößt, weil pro Reservierung 3 Euro verlangt werden. Womit für einen Pendler, der die Stoßzeiten in der Früh und am Abend nutzen muss, der Vorteil des günstigen Klimatickets schon wieder weg ist.

ÖBB-intern sieht man das Problem, dass Pendler vielfach auch die Railjets wegen ihrer kurzen Fahrzeit nutzen. Diese Fernzüge, für die es in früheren Zeiten einen eigenen Zuschlag gegeben hat, sind aber meist schon voll besetzt, wenn sie auf ihrer Fahrt nach Wien etwa in St. Pölten oder in Wiener Neustadt Halt machen. Für die Pendler wären in erster Linie die Regionalzüge und Schnellbahnen gedacht.