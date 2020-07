Tauernautobahn: Motorradfahrer nach Unfall schwerst verletzt

Im Wolfsbergtunnel an der Tauernautobahn (A10) in Kärnten auf Höhe Spittal an der Drau hat es am Sonntag gegen 7.00 Uhr einen schweren Unfall in Fahrtrichtung Villach gegeben. Ein Motorradlenker erlitt laut Rotem Kreuz schwerste Verletzungen.

Nach der Erstversorgung wurde er aus dem Tunnel gebracht und ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Der Wolfsbergtunnel war vorübergehend gesperrt.