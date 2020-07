Die neue Woche bringt den bisher heißesten Tag des Jahres

Dass die Hitzetage bisher auf sich warten lassen, dürfte die Mehrheit der Österreicher nicht sonderlich stören. Einer Uwz-Umfrage zufolge sind knapp 60 Prozent mit dem Sommer zufrieden. Das spiegelt sich auch in der Urlaubslaune der Österreicher und dem daraus resultierenden Verkehr wider.

In Kombination mit den wieder verschärften Grenzkontrollen in Zusammenhang mit Corona kam es am Samstag zu massiven Staus. Im Reiseverkehr Richtung Süden vor dem Karawankentunnel (A11) in Kärnten gab es bei der Ausreise nach Slowenien bereits in der Früh kein Weiterkommen mehr. Laut Polizei war die Kolonne zwischenzeitlich auf 15 Kilometer angewachsen. Für die Reisenden bedeutete das mehrere Stunden Zeitverlust. Der ÖAMTC empfiehlt österreichischen und slowenischen Staatsbürgern, demnächst auf kleinere Grenzübergänge auszuweichen.