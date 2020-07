Steiermark: Mann bedrohte Gerichtsvollzieher mit Waffe

Ein 51-Jähriger soll am Mittwoch einen Gerichtsvollzieher im Bezirk Voitsberg mit einer Waffe bedroht haben. Der Exekutor, der gerade seine Tätigkeit ausüben wollte, floh und verständigte die Polizei. Der Waffenbesitzer fuhr weg, wurde aber im Zuge einer Fahndung, in die auch das Einsatzkommando Cobra eingebunden war, festgenommen, teilte die Polizei mit.

Ermittlungen dauern an

Der Gerichtsvollzieher betrat gegen 8.15 Uhr das Einfamilienhaus des 51-Jährigen in Bärnbach. Plötzlich stand dieser mit einer Langwaffe vor ihm und repetierte. Der derart Bedrohte verließ sofort das Haus. Sein Kontrahent setzte sich in sein Auto und verschwand. Er wurde gegen 11.00 Uhr geschnappt. Am Nachmittag waren die Ermittlungen noch im Gange.