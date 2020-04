Junger Autolenker starb bei Unfall

Im Gemeindegebiet von Neuhofen/ Ybbs (Bezirk Amstetten) hat sich Dienstagnachmittag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten verlor auf der L 89 in Richtung Euratsfeld bei einem Überholmanöver die Herrschaft über sein Fahrzeug und stieß frontal gegen die Betonmauer des Stallgebäudes eines landwirtschaftlichen Anwesens.

Der Lenker zog sich durch den Anprall so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb, teilte die Landespolizeidirektion NÖ mit.