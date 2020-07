Zehnjähriger Bub nach Fenstersturz in stabilem Zustand

Jenes zehnjährige Kind, das am Dienstagnachmittag in Wien-Leopoldstadt aus einem Fenster gestürzt und mehrere Meter tief gefallen ist, dürfte momentan außer Lebensgefahr sein. Das bestätigte am Mittwochvormittag die Polizei. Der Bub wurde nach dem Sturz mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Spital gebracht.

Der Sturz ereignete sich in der Engerthstraße. Derzeit gehen die Ermittler von einem Unfall aus.

Versorgung am Unglücksort

Polizisten hatten am Unglücksort mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen begonnen. In weiterer Folge übernahmen die Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung die notfallmedizinische Versorgung.