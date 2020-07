Unfall oder Mord? Fahrmanöver am Campingplatz

Fast ein Jahr ist es her, dass auf einem Campingplatz im Bezirk Wiener Neustadt die Leiche eines 54-jährigen Polizisten aufgefunden wurde. Andreas L. war von einem Auto überrollt und dabei getötet worden – am Steuer des Wagens saß seine Ehefrau Marion L (56).

Am Montag musste sie an den Ort des Geschehens zurückkehren. Weil der Fall immer noch als ungeklärt gilt, hat das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ein Tatrekonstruktion am Campingplatz in Neusiedl bei Waidmannsfeld durchführen lassen. Dabei wurde das nächtliche Geschehen vom 13. August 2019 so gut es ging nachgestellt. Mit dem Auto und anhand einer Puppe sollte die Ehefrau demonstrieren, wie es zu der Tragödie kommen konnte.

Absicht oder Fahrlässigkeit

Nach wie vor ist unklar, ob es sich bei dem Vorfall um ein Vorsatz- oder Fahrlässigkeitsdelikt handelt. Sprich, ob die Ehefrau ihren Mann absichtlich mit dem Fahrzeug überfahren hat, oder von einem Unfall ausgegangen werden kann.

Wegen der Komplexität und der Corona-Pandemie zieht sich der Fall bereits seit fast zwölf Monaten hin. Die am Montag durchgeführte Tatrekonstruktion wollte das Landesgericht Wiener Neustadt eigentlich schon im März oder April abhalten. Wegen des Lockdowns und der Covid-19-Maßnahmen wurde der Lokalaugenschein aber um Monate verschoben.