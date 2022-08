Stau im Morgenverkehr: Totalsperren auf der A21 und der S6

Zwei Unfälle in Niederösterreich legen am Mittwochmorgen den Pendlerverkehr Richtung Wien lahm. Auf der A21 gibt es Richtung Vösendorf zwischen Hochstraß und Alland Stau. Ein Fahrzeug ist in Brand geraten, die Einsatzkräfte sind aktuell vor Ort. Derzeit gibt es eine Totalsperre, der ÖAMTC rät, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Auch auf der S6 kam es zu einem Unfall: Ein Fahrzeug steht quer über die Fahrspuren, es war eine Totalsperre Richtung Wien zwischen Gloggnitz und Neunkirchen nötig.