Riesenansturm auf das Frequency: "Corona kann uns gern haben"

Um 9 Uhr Früh werden bereits die ersten Jägermeister gereicht, auch der eine oder andere Trichter findet den Weg Richtung Kehle - Festival-Frühstück ist in St. Pölten. Nach zwei Jahren Pause ist die Mega-Party wieder in der niederösterreichischen Landeshauptstadt gelandet und es wird so heftig gefeiert wie vor Corona. Bis zum Samstag werden zahlreiche Bands dem Publikum einheizen.