Pannenhilfe bis Sanitäter: Wer das Frequency möglich macht

Der Countdown läuft, in wenigen Tagen ist es wieder so weit. Das Frequency Festival, schlichtweg DIE Party des Landes, erobert von 17. bis 20. August St. Pölten. Tausende Musik-Fans aus allen Bundesländern pilgern für das Festival in die Landeshauptstadt. Dieses Mal rechnet der Veranstalter mit rund 50.000 Gästen pro Tag – fast so viele, wie in der Landeshauptstadt mit knapp 60.000 Einwohnern leben. Ein Massen-Event voller Herausforderungen, zumal es heuer zum ersten Mal seit drei Jahren wieder stattfinden kann.

Im Vorjahr musste der Veranstalter nur wenige Wochen vor dem Start die Reißleine ziehen. Wie vor zwei Jahren war der Grund die Corona-Pandemie.