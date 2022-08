Die wichtigsten Infos für Anrainer und Besucher zum Frequency

Zum zwölften Mal findet das Musik-Festival Frequency von 18. bis 20. August wieder in St. Pölten statt. Nach zweijähriger Pause gibt es einige neue Dinge zu beachten. Rund 50.000 Gäste bei über 60.000 Einwohnern werden in der Landeshauptstadt erwartet. Um Anrainer bestmöglich zu schützen, gibt es etwa neue Verkehrsregeln in bestimmten Arealen.

Mehr Park- und Campingflächen

Einige bekannte Park- und Campingflächen mussten zwar weichen. Dafür konnten einige Hektar auch dazugewonnen werden, um eine bessere Verteilung von Fahrzeugen und Campinggästen erreichen zu können.

Durch die zusätzlichen Bandausgaben im unmittelbaren Nahbereich der Parkplätze sollen Festivalbesucher aus den Siedlungsgebieten möglichst ferngehalten werden. Wenn Parkplätze voll ausgelastet sind, werden die die Besucher von Ordner des Veranstalters zum nächsten freien Parkplatz weitergleitet.

Parkverbote

Von der Verkehrsabteilung des Magistrats wurden Verkehrsregelungen erlassen, die sowohl für Anrainer als auch für Festival-Besucher gelten. Der Plan unten zeigt die genauen Zonen, in denen neue Regelungen gelten.

Rot: Bei den im Plan Rot markierte Straßen gilt auf einer Straßenseite ein generelles Halte- und Parkverbot. Auf der anderen Seite gilt ein Halte- und Parkverbot, Anrainer mit Berechtigungskarte sind davon ausgenommen.

Grün: Bei den im Plan Grün markierten Straßen gilt auf einer Straßenseite ein generelles Halte- und Parkverbot. Auf der anderen Seite gilt ein Halte- und Parkverbot, Anrainer sind ausgenommen.

Blau: Bei den im Plan Blau markierten Straßen gilt auf einer Seite ein Halte- und Parkverbot.

Lila: Bei den im Plan Lila markierten Straßen gilt ein Halte- und Parkverbot auf beiden Seiten.

Orange: Bei den im Plan Orange markierten Flächen gilt ein generelles Halte- und Parkverbot.