Statt Wien Holding Arena zieht vorerst "Wild im West" nach St. Marx

Ob dieser Zeitplan weiterhin hält, könne die Wien Holding aktuell nicht sagen, „da die einzelnen Optionen derzeit ausgearbeitet, analysiert und bewertet werden.“ Die weitere Vorgehensweise werde derzeit ausgearbeitet. Und weiter: „Der Prozess zur Festlegung der nächsten Schritte ist also noch im Laufen und wird jene Zeit in Anspruch nehmen, die notwendig ist.“

Aber zurück zu „Wild im West“: Die Betonfläche in St. Marx ist nicht der erste Ort, den das Zwischennutzungsprojekt bespielt. Die „kulturelle Wanderoase“, wie Kreytenberg sein Projekt nennt, hat bereits im Sophienspital und zuletzt in der Baulücke auf der Mariahilfer Straße 166 Halt gemacht. Auf dem Areal des ehemaligen Sophienspitals entsteht derzeit eine neue Wohngegend, die Arbeiten sollen hier bis Sommer 2025 abgeschlossen werden. Die Arbeiten in der Baulücke auf der Mariahilfer Straße werden dagegen heuer erst begonnen. Dafür musste „Wild im West“ aber zuerst aus- und auf das noch freie Areal nach St. Marx ziehen. Bleibt also abzuwarten, ob auch auf diesem Areal – wie an den Orten, an denen „Wild im West“ vorher Station gemacht hat – bald mit den Bauarbeiten begonnen wird.