Wien-Holding-Arena: Gericht kippt Vergabe, Neuausschreibung folgt

Die in St. Marx geplante Multifunktionshalle fĂŒr 20.000 Menschen - Arbeitstitel: Wien-Holding-Arena - muss zurĂŒck an den Start. Das Verwaltungsgericht Wien gab am Mittwoch dem Einspruch des Projektwerbers CTS Eventim statt und erklĂ€rte die Zuschlagsentscheidung an die OVG Bristol Limited aus formalen GrĂŒnden fĂŒr nichtig.

Die Wien Holding gab bekannt, keine Revision einzubringen und stattdessen das Vergabeverfahren zu widerrufen - sprich, neu durchzufĂŒhren "Die Wien Holding beabsichtigt an die CTS Eventim keinen Zuschlag zu erteilen und das Vergabeverfahren zu widerrufen, da das Angebot der CTS Eventim im Vergleich zum Angebot von OVG um ein Vielfaches höhere Errichtungskosten und Zuzahlungen der Stadt Wien vorsieht", heißt es in einer Aussendung.

