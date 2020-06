Jeder dritte Österreicher radelt im Alltag

Verkehrsclub Österreich

Bereits fast jeder dritte Österreicher über 15 tritt täglich oder mehrmals die Woche in die Pedale, um mit dem Rad in die Arbeit zu fahren oder alltägliche Wege und Besorgungen zu erledigen, heißt es beim(VCÖ). Er beruft sich auf Daten der Statistik. Zum Vergleich: Im Jahr 2007 waren es demnach erst 24 Prozent (siehe Grafik). Überhaupt nie mit demunterwegs sind laut Statistik nur mehr 33 Prozent.

Was auffällt: Radeln ist im Westen Österreichs deutlich beliebter als in den östlichen Bundesländern. In Vorarlberg liegt der Anteil der Alltagsradler bereits bei 48 Prozent während Wien trotz grüner Rad-Offensive mit 19 Prozent das Schlusslicht bildet.

Christian Gratzer vom VCÖ überrascht dieses starke Gefälle nicht: „In den westlichen Bundesländern wie Vorarlberg oder Salzburg wird schon seit rund 20 Jahren eine sehr aktive Radfahr-Politik betrieben.“ So gebe es in der Stadt Salzburg seit 1991 einen eigenen Radler-beauftragten. In Vorarlberg wiederum hätten betriebliche Initiativen dafür gesorgt, dass immer mehr Mitarbeiter für ihren Weg in die Firma aufs Rad umsteigen.

Das funktioniere aber nur, wenn auch die nötige Infrastruktur vorhanden ist: „Wenn in Vorarlberg eine Freiland-Straße saniert wird, wird auch gleich ein Radweg errichtet“, schildert Gratzer.

Geht es nach dem VCÖ, reicht das noch nicht: Er fordert gerade für Pendler Fahrrad-Highways, die das Umland von Städten mit dem Zentrum verbinden. Und innerhalb des Ortsgebiets brauche es mehr Tempo-30-Zonen und Fahrradstraßen.