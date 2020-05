Die ganze Straße wird zum Radweg

Oft genannt wurde etwa die Wasnergasse in der Brigittenau. Direkt an der Mauer des Augartens verläuft hier ein schmaler Rad- und Fußweg vorbei an Parkausgängen.„Da gibt es hohes Konfliktpotenzial. Dabei wäre daneben auf der Straße genug Platz für Radfahrer, noch dazu gilt Tempo 30, weil es ein Wohngebiet ist“, sagt Hager.

Bezirksvorsteher Hannes Derfler ( SPÖ) ist von der Idee allerdings weniger begeistert. „Wenn etwa eine Familie durch die Gasse radelt, hält sie den Bus 5A auf.“