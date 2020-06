Kampf um den Platz auf der Straße

Während sich Autofahrer im Straßenverkehr subjektiv sehr sicher fühlen und in erster Linie (61 Prozent) andere Kfz-Lenker als Gefahr sehen, fühlen sich Radfahrer im Straßenverkehr generell gefährdet. Radler gaben an, vor allem mit Autofahrern (69 Prozent) in Konflikt zu geraten. Aber auch die Spannungen zwischen Fußgängern und Pedalrittern nehmen zu. Beinahe jeder dritte befragte Fußgänger erklärte, sich „immer“ oder „oft“ über Radler zu ärgern. Insgesamt sind sich 83 Prozent der Befragten sicher, dass Konflikte und Spannungen zugenommen haben.

Autofahrer kritisieren bei Radlern vor allem Rotlicht-Fahrten (30 Prozent). Auch die schlechte Sichtbarkeit sorgt für Unmut (21 Prozent). Umgekehrt fühlen sich Biker durch zu knappes Überholen (26 Prozent) und das plötzliche Öffnen von Fahrzeugtüren (22 Prozent) gefährdet. Die Nutzung von Gehsteigen als Radweg führte bei 40 Prozent der Fußgänger zu Konflikten mit Radfahrern.

Trotzdem sinken die Unfallzahlen in Österreich. Um diesen Trend beizubehalten fordern die Radler jetzt generelles Tempo 30 in Städten und maximal 80 km/h auf Landstraßen (Details siehe Streitgespräch).