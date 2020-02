Konflikte auf der Straße nehmen zu

In mehr als 600 persönlichen Gesprächen mit Autofahrern, Radfahrern und Fußgängern hat das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) untersucht, wie sich die einzelnen Verkehrsteilnehmer gegenseitig wahrnehmen und worin häufige Konfliktursachen liegen. "Die Mehrheit der befragten Personen war schon mindestens einmal oder öfter in Konfliktsituationen mit jeweils anderen Verkehrsteilnehmern verwickelt", fasste Florian Schneider, KFV-Präventionsberater, das Ergebnis in einer Aussendung zusammen.

Insgesamt gab mit 83 Prozent die Mehrheit der befragten Personen an, dass Spannungen im Straßenverkehr eher zugenommen oder zumindest gleich geblieben sind. Vom sich an Autos vorbeischlängelnden Radfahrer, über den unaufmerksamen, weil telefonierenden Fußgänger bis zum rücksichtslosen Autolenker: Sie alle provozieren gefährliche Verkehrssituationen und erhöhen damit potenzielle Unfallgefahren, so der KFV.