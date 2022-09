Start der zehnten "Airpower": Viel los in der Luft und am Boden

Genau getaktet und exakt abgestimmt gibt es Programm bis 17 Uhr, der Ablauf der Vorführungen ist am Freitag und Samstag identisch. Unter den Höhepunkten der Schau sind auch heuer wieder die Patroiulle Suisse aus der Schweiz (im Block ab 10 Uhr), die kroatische Kunstflugstaffel Krila Olje (im Block ab 13 Uhr) oder die Frecce Tricolori aus Italien (ab 15 Uhr).

Im Programmteil ab 14 Uhr präsentieren die Flying Bulls ihre Weltpremiere, an der rund zwei Jahre gearbeitet wurde: Im "Aerobatic Triple" zeigen die Piloten eines kunstflugtauglichen Helikopters und von Flugzeugen gemeinsam mit Fallschirmspringern und Wingsuits-Springern Stunts. Insgesamt gibt es an beiden Tagen jeweils 35 Flugvorführungen - an einem der beiden Tage ist auch ein Überflug zweier US-Lagstreckenbomber geplant. Die Piloten der B-52 Stratfortress zeigen sich bei einem Überstellungsflug von Italien nach Deutschland in einem "tiefen Überflug" über Zeltweg, wie es heißt.