Bei der "Airpower" schauen erstmals auch zwei US-Bomber vorbei

Das Programm in der Luft ist dicht wie minutiös geplant: Eurofighter-Piloten fliegen einzeln oder in simulierten Abfangjagden, die Kunstflugstaffeln wie die Frecce Tricolori (Italien), die Patrouille Suisse (Schweiz) oder die Krila Oluje (Kroatien) werden wohl auch diesmal wieder zu Publikumsmagneten mutieren. Zur Uraufführung von "Vibes in the Sky", einer eigens komponierten Sinfonie, werden neun Alouette III-Hubschrauber, ein Eurofighter, drei Pilatus PC-6 Flugzeuge sowie der neue Heereshelikopter AW 169 in der Luft tanzen. Die Flying Bulls zeigen mit dem "Red Bull Acrobatic Triple" eine Kunstflug-Weltpremiere: Flugzeuge und Hubschrauber machen gemeinsame Sache mit Fallschirmspringern und Springern in Wingsuits.

Chinas "Chubby Girl" ist schon da

Premierenauftritte bei einer "Airpower" haben auch zwei US-Langstreckenbomber, die Piloten der B-52 machen laut Display Director Oberstleutnant Thomas Ploder auf dem Weg von der Aviano Airbase in Italien nach Ramstein in Deutschland einen "tiefen Überflug" ber Zeltweg. Offen ist allerdings noch, an welchem der beiden Veranstaltungstage. "Wir mssen da selbst bis zum letzten Moment warten", begründet Ploder. Bereits vor Ort ist aber eine Xian Y-20, ein chinesischer Militärtransporter. Das "Chubby Girl" genannte Flugzeug - galant übersetzt rundliches Mädchen - ist Teil der Ausstellung am Boden.