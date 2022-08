Luftfahrtschau: Was man über die „Airpower“ wissen sollte

Findet die Flugschau nur in der Luft statt?

Auch am Boden gibt es im sogenannten Static Display einiges zu sehen. Rund 60 Fluggeräte stehen zum Anschauen auf dem Areal, vom Kampfjet über Transporthubschrauber bis zu zivilen Maschinen. Auch Luftfahrtindustrie oder Forschungseinrichtungen präsentieren sich in Ausstellungen, das Militärluftfahrtmuseum macht ebenfalls mit. Die Veranstalter – Verteidigungsministerium, Land Steiermark und Red Bull – bieten auch ein Kinder(betreuungs)programm an.

Was ist heuer neu?

So einiges. Uraufgeführt werden „Vibes in the Sky“, eine von Tristan Schulze komponierte Sinfonie: Zu der Melodie – gespielt von 100 Militärmusikern – bewegen sich mehrere Hubschrauber und Flugzeuge. Die Flying Bulls haben mit dem „Red Bull Aerobatic Triple“ eine Weltpremiere im Kunstflug vorbereitet: Flugzeuge und Helikopter treffen dabei auf das Wingsuit-Team und Fallschirmspringer.