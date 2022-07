Airpower 2022: Spektakel fliegt in die zehnte Runde

In exakt zwei Monaten geht es wieder rasant her in und über dem obersteirischen Zeltweg: Die Airpower 2022 startet wieder durch, die Flugschau findet wie gewohnt verteilt auf zwei Tage mit gleichem Programm - diesmal 2. und 3. September - am Gelände des Fliegerhorstes statt.

Es werde eine "gute Mischung" aus Luftfahrzeugen zum Anschauen auf der Erde - Bodendisplay genannt - sowie Action in der Luft geben, dazu eine Ausstellung aus Forschung und Luftfahrtindustrie, beschrieb Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Freitag: "Es soll ein Event für die ganze Familie sein." Zudem zeige das Bundesheer, was es leiste, die Airpower gilt trotz der Publikumsveranstaltung als militärische Großübung.

Anreise als Knackpunkt

Das Ministerium reagierte auch auf die Kritik an der hohen Umweltbelastung durch die Airpower. Für die zehnte Auflage der Schau - die erste fand 1997 statt - wurde die "Stabstelle Nachhaltigkeit" eingerichtet. Aus dem Grund wird es diesmal weniger Parkflächen für Pkw geben. "Mein Appell ist: Kommen Sie bitte mit dem Zug zum Bahnhof Zeltweg", betonte Brigadier Wolfgang Prieler. 70 Buslinien aus ganz Österreich würden zudem Verbindungen anbieten, insgesamt gäbe es 339 Zustiegsstellen. Wer in der Nähe wohnt, könnte auch gut mit dem Fahrrad zur Schau kommen, regte Prieler an.

Der Eintritt ist frei, die Show dauert jeweils von 9 bis 17 Uhr und wartet einiges an Programm auf: Ein Überblick in Zahlen.

300.000 Besucher: Die Veranstalter - Bund, Land Steiermark und der private Partner Red Bull - hoffen, heuer wieder an die Rekordbesucherzahlen anschließen zu können, zwischen 195.000 und 300.000 Zuschauer zog die Schau in den vergangenen Jahren an. Das bringe der Region einen "enormen Gewinn", versicherte die steirische Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP): Gerechnet mit 300.000 Besuchern an beiden Veranstaltungstagen "bringt das ein Plus von 37 Prozent in den Bezirken Murau und Murtal und strahlt auch in andere Regionen aus".