Heer über Airpower 2022: "Wir betreiben kein Greenwashing"

Bis zu 300.000 Besucher zog die "Airpower" jeweils an, seit sie 1997 zum ersten Mal in der Obersteiermark veranstaltet wurde. Doch in den vergangenen Jahren kam auch immer mehr Kritik an ihr auf, speziell die Umweltbelastung der Flugschau betreffend: Die zehnte Auflage der "Aipower" - am 2. und 3. September 2022 wie üblich in Zeltweg - soll eine grünere Version werden, versprechen die Verantwortlichen des Bundesheeres. Dafür wurde eine eigene "Stabstelle Nachhaltigkeit" eingerichtet.

"Das macht jetzt den Eindruck, dass wir beim Heer so etwas noch nie gemacht hätten", überlegt Major Sebastian Schwab, der für die Nachhaltigkeit der Veranstaltung zuständig ist. "Aber das ist nicht der Fall, wir haben das nur nie so kommuniziert. Wir betreiben hier diesmal nicht plakativ Greenwashing, weil das die Öffentlichkeit oder die Medien so wollen. Jeder von uns weiß, wie wichtig das Thema ist."