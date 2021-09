Die „Airpower“ kommt wieder: Geplanter Start in einem Jahr

In exakt einem Jahr ist es wieder so weit: Der Luftraum über Teilen der Obersteiermark gehört wieder Kampfjets und Militärhubschraubern, am Boden wird es sich wegen der beschränkten Zufahrtsmöglichkeiten für Schaulustige mit Pkw wohl wieder stundenlang stauen - die „Airpower“ ist für 2. und 3. September 2022 fixiert.

Details zur internationalen Flugschau in Zeltweg wollen die Verantwortlichen des Verteidigungsministeriums, der steirischen Landesregierung und des Konzerns Red Bull erst kommenden Montag verraten. Doch allein schon mit der Bekanntgabe dieses Pressetermins ist klar: Die Verträge mit den teilnehmenden Flugstaffeln sind ausgehandelt und unterschrieben, die Finanzierung offenbar geklärt. Zuletzt nahmen 20 Nationen teil, 200 Luftfahrzeuge waren zu sehen.