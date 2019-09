"Airpower" in Zeltweg: Nasskaltes Wetter, heiße Show

Um drei Uhr in der Früh losgefahren, um vier Stunden später schon unter den ersten Besuchern der " Airpower" zu sein: Markus und Stefan kommen eigens aus Innsbruck nach Zeltweg, um die Schau zu sehen. Markus ist zum fünften Mal dabei, "weil's tolle Flugzeuge hier zu sehen gibt", begründet der Tiroler. "Es ist jedes Mal ein gutes Programm hier." Allerdings schwingt ein bisschen Wehmut mit, denn "es könnt' ja die letzte gewesen sein", überlegt Stefan.

Das Besucherinteresse dürfte am ersten Tag allerdings nicht so groß wie bei der " Airpower" vor drei Jahren sein, vielleicht auch wegen des nass-kalten Wetters: Um 10.30 Uhr waren am Freitag gezählte 32.000 Gäste am Gelände, zwei Stunden später 40.000. Am Nachmittag bezifferte das Heer dann die Anzahl mit 80.000 Besuchern. Mit der Flugschau 2016 dürfte sich jene aus 2019 also vermutlich von der Besucheranzahl her nicht messen können - damals kamen am ersten Tag bereits 150.000 Menschen.