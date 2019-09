Die Abschieds-Gala der "Airpower" ?

Wie viel kostet die Schau?

Bisher kosteten die Veranstaltungen jeweils rund 13 Millionen Euro, das lässt sich dank einer Prüfung des Bundesrechnungshofes nachvollziehen. Geld, das unter anderem auch durch Zuschüsse des Partners Red Bull und des Landes aufgebracht wird – jeweils 1,2 Millionen Euro. Allerdings überstiegen in den Jahren 2009, 2011 und 2013 die Ausgaben die Einnahmen jeweils um rund ein Viertel. 2016 blieb das Verteidigungsministerium auf einem Minus von 1,6 Millionen Euro sitzen, zusätzlich zu den angesprochenen 1,2 Millionen Euro, die im Budget schon als Zuschuss enthalten waren.

Was bringt sie ein?

Das ist nicht so klar zu beantworten. Die steirische Landesregierung kalkuliert mit acht Euro Wertschöpfung pro gefördertem Euro. Außerdem steigen die Übernachtungen in der Region durch die Schau um ein Drittel. Eine Studie nach der „ Airpower“ 2016 errechnete eine zusätzliche Wertschöpfung von rund neun Millionen Euro für das Bundesland. Durch die Besucher der Schau wachse die Nachfrage an Gütern und Dienstleistungen aus der Steiermark um 13 Millionen Euro, heißt es vom Land.

Was sagen dazu die Kritiker?

Grüne, KPÖ und Sozialistische Jugend fordern das Ende der Flugschau in der Obersteiermark. Sie begründen das mit Kosten, Lärm und Schadstoffausstoß. Auch österreichische Vertreter der „Fridays for Future“-Bewegung stellten sich bereits gegen die Veranstaltung. Unterstützung kommt auch von Klimaexperten: Forscher Gottfried Kirchengast vom Grazer Wegener-Institut bewertete die „ Airpower“ in Interviews wegen ihrer Symbolwirkung als „verheerend“: Derartige „Luxus-Emissionen“ an könne sich Österreich nicht mehr leisten. Aus Bilanzen früherer Shows lässt sich tatsächlich nachrechnen, wie viel Kerosin bei einer Veranstaltung verbraucht wird: 150.000 Liter Treibstoff waren es etwa 2011. Von 2016 sind auch die Kosten für das Kerosin bekannt: 53.000 Euro für die Fluggeräte des Bundesheeres sowie 120.000 Euro für die Flugstaffeln aus dem Ausland.

Wie viele Menschen sind tätig und wie viele Besucher kommen?

Allein 4.000 Soldaten haben bei der „ Airpower“ 2019 Dienst. Dazu kommen noch 2.500 Zivilisten, die etwa für die Versorgung der erwarteten 300.000 Zuschauer zuständig sind. Der Eintritt ist frei. Parkplätze für Pkw sind jedoch zu bezahlen, sie kosten zehn Euro pro Stellplatz.