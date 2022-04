Trotz des Kriegs in der Ukraine: "Airpower" hebt ab wie geplant

Nun ist es fix: Die wegen des Krieges in der Ukraine umstrittene "Airpower" findet heuer doch statt - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bestätigte das am Donnerstag bei einem Termin in Graz. "Wir haben die Lage evauliert. Wir sehen es so, dass wir gerade mit dieser Show zeigen können, was es braucht, um unsere Souveränität und unserer Neutralität zu schützen", begründete die Ressortchefin.

Somit hebt die Flugschau wie geplant am 2. und 3. September in Zeltweg ab. Das ist die zehnte Auflage dieser Veranstaltung, die jedes Mal 200.000 bis 300.000 Besucher in die Obersteiermark lockt. Allerdings - und das war der Ansatz der Kritiker - sieht das Verteidigungsministerium die "Aiprower" als militärische Großübung: In Kriegszeiten sei es einfach nicht opportun, eine Flugschau durchzuführen, bei der miltärisches Fluggerät präsentiert werde. "Der Krieg in der Ukraine wird auch in der Luft ausgefochten", mahnte etwa KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler in einer Landtagssittzung.

Landesregierung war skeptisch

Auch die ÖVP-SPÖ-Landesregierung wirkte im Vorfeld angesichts des Krieges in Europa wenig euphorisch, die Schau abzuhalten. Das Land Steiermark ist neben dem Bund und Red Bull einer der drei Partner, die die "Airpower" durchführen. Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) betonte im Landtag, sie trage "selbst eine gewisse Skepsis" in sich.

Doch entscheiden mĂĽsse der Bund - und das hat Ministerin Tanner nun gemacht. Diese Entscheidung fiel fĂĽr die "Airpower 2022 " aus. Die Veranstaltung soll zudem auch umweltfreundlicher werden: Heuer soll 30 Prozent CO2 eingespart werden.