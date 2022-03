Airpower 2022: Auch in der Landesregierung wächst die Skepsis

"Es wäre in Zeiten wie diesen äußerst unangebracht, eine militärische Leistungsschau zu begehen - wenige Hundert Kilometer von einem Kriegsschauplatz entfernt", merkt KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler an: Gerade eben habe der Landtag Steiermark eineinhalb Stunden lang über den Angriff Russlands und die Folgen für die Betroffenen diskutiert, um dann im Herbst die "Airpower" in Zeltweg durchzuführen? Das passe nicht zusammen, kritisiert Klimt-Weithaler. "Der Krieg in der Ukraine wird auch in der Luft ausgefochten. Russische Kampfflugzeuge kontrollieren den Luftraum und sind mitverantwortlich für zahlreiche Todesopfer."

Unter diesen Voraussetzungen dürfe die Flugschau nicht stattfinden, rügen sowohl KPÖ als auch die andere Oppositionsparteien wie die Grünen und die Neos. Sie ist für 2. und 3. September geplant, es wäre die zehnte Auflage.