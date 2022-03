Krieg in der Ukraine: Wackelt die Flugschau "Airpower"?

Der Kritik an der Umweltbelastung - an die 150.000 Liter Kerosin werden bei der "Airpower" verbraucht - entgegnete das Bundesheer mit einem Konzept zu mehr Nachhaltigkeit. So soll nachgerechnet werden, wie hoch der gesamte CO 2 -Ausstoß der bisherigen Flugschauen war, also Transport der Fluggeräte in die Steiermark und deren Einsatz während der Veranstaltung sowie die Anreise der Zuschauer im Privat-Pkw. Zuletzt fand die "Airpower" 2019 am Fliegerhorst Hinterstoisser statt.

"Beurteilung" läuft

Das Bundesheer plant die Schau bereits seit dem Vorjahr, die aktuelle Situation bedingt jedoch eine Neubewertung durch die Veranstaltungspartner. Noch sind deren offizielle Stellungnahmen knapp: Die "Airpower" sei "in Beurteilung", heißt es vom Militärkommando Steiermark.