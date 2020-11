Städtetourismus: „Die nächsten Monate werden zäh“

Und trotz Pandemie wird auch weiterhin an Stadthotels gebaut. In Innsbruck entsteht etwa gerade der Pema-Turm 3 neben dem Bahnhof, in dem nach der Eröffnung im Jahr 2022 die Hotelkette Motel One mit rund 240 Betten einziehen soll.

Einen Steinwurf entfernt, wird gerade Platz für das neue Stadtquartier Raiqa geschaffen, in dem auch ein Radisson Red Hotel mit 161 Zimmern geplant ist. Ein Sprecher der Gruppe zeigt sich auf Anfrage erfreut, dass die Entwicklung "trotz der aktuellen Pandemiesituation ohne zeitliche Verzögerung vorangeht“.