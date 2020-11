Ferienwohnungen in Rom werden zu "Quarantänehotels"

Ferienwohnungen, Bed&Breakfast und Hotels, die in den vergangenen Jahren in Rom mit Touristen aus aller Welt gute Geschäfte gemacht haben, sind in der Krise. Wegen des dramatischen Touristenrückgangs suchen deren Besitzer nun nach neuen Einnahmequellen. So werden Bed&Breakfast in "Quarantänezimmer" umfunktioniert.

580.000 infizierte Personen befinden sich in Italien in Heimisolation. Für 50 Euro pro Nacht bieten "B&B"-Inhaber Covid-Patienten eine komfortable Quarantänezeit in eleganten Zimmern im Stadtzentrum.

Service für Erkrankte

"Verbringen Sie Ihre Quarantäne in voller Sicherheit in einem unserer Zimmer im Zentrum von Rom. Wir bieten ein bequemes Bett, Schreibtisch, Wifi und liefern Supermarkt-Einkäufe", heißt es in einem im Internet erschienenen Inserat für ein Zimmer nahe der zentralen Piazza Navona in Rom. Der Eigentümer kommt für alle Desinfektionsausgaben auf.