Stadt, Land, Zwist: „Bauernschädl“ gegen „g’stopfte Weana“

Zurück zu den Zweitwohnsitzern: Was jetzt während Corona ans Tageslicht trete, sei außerdem etwas, das in Krisensituationen – auch in Kriegen – immer wieder vorkomme. „Die Stadtbevölkerung weiß, dass sie verwundbar ist“, sagt Reinprecht. Auf der anderen Seite das widerstandsfähige Land, das nun quasi von schwachen Städtern heimgesucht wird.

Anti-Wien

Was die Stadt ausmacht – Unterhaltung, Kultureinrichtungen, Nachtleben – ist jetzt weg. Sie ist in ihrem Selbstverständnis getroffen. Und es wird wohl auch die Historie eine Rolle spielen. Stichwörter: Anti-Wien, Wasserkopf, die noch immer herumgeistern. Wie in vielen anderen Ländern auch gab es in Österreich Vorbehalte gegen die Hauptstadt, wo die politische Macht konzentriert war.