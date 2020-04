Not macht erfinderisch: Die Renaissance des Fensterbankerls

Dem Enkel wird erklärt, dass es erst wieder an den See geht, wenn die Berge schneefrei sind. Also ab in den Hof. Oma drückt derweil die Fensterbank. Von dort wird mit Nachbarn getratscht. Und – so viel Ehrlichkeit muss sein – die eigene Neugier befriedigt.

„Die Neuigkeiten gab es quer über die Straße oder von Fenster zu Fenster. Man hielt ein Schwätzchen ab“, erzählt Jens Dangschat, Wohnsoziologe der TU Wien.

„Damals gab es noch nicht so viele Fernsehprogramme und kein Internet. Und es tat sich draußen auch noch mehr, da noch viel mehr Fußgänger unterwegs waren“, sagt der gebürtige Hamburger, der seit 22 Jahren in Wien lebt.