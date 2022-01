SPÖ will mit Themen und ohne Polit-Getöse punkten

In den ersten Tagen nach Neujahr ist der Wahlkampf in Waidhofen/Ybbs sichtbar geworden. Plakate an zentralen Stellen machen auf die Wahl am 30. Jänner aufmerksam. In nicht unauffälliger Aufmachung und Größe ist die SPÖ mit Spitzenkandidat und Stadtvize Armin Bahr dabei. Mit neuem modernen Auftreten, einem Generationenwechsel im 22-köpfigen Kandidatenteam und mit neuer Strategie will die SPÖ den Abwärtstrend stoppen und wieder aufholen.