Bürgermeisterpartei WVP schickt ihre Kandidaten in harte Vorzugsstimmenwahl

Waidhofen/Ybbs. Kurz bevor am Mittwoch die Stadtwahlbehörde die offiziellen Kandidatenlisten für die Gemeinderatswahl am 30. Jänner veröffentlicht, gab die Waidhofner ÖVP (WVP) ihre 80-köpfige Namensliste preis. Mit Bürgermeister Werner Krammer an der unbestrittenen Spitze fehlen die großen Sensationen im vielköpfigen Team. Im Detail gibt es aber einige Überraschungen.

Mit einem Erdrutschsieg hatte Krammer 2017 mit der WVP die Absolute mit knapp mehr als 60 Prozent zurückgeholt. Ein Polster auf den man sich verlassen will, ist das aber nicht. Wer tatsächlich für die WVP ins Stadtparlament einziehen will, muss seine Position mit Vorzugsstimmen erkämpfen. Lediglich Krammer ist an der ersten Stelle fix. „Die Kandidaten bis zum Platz 30 werden mit eigenen Stimmzetteln für sich werben. Aber ich bin wirklich stolz, dass sich 80 Persönlichkeiten zur Kandidatur bereit erklärt haben. Es ist das größte Team seit fast vier Jahrzehnten“, sagt Krammer. Dass gleich elf bisherige Mandatare, darunter zwei Stadträtinnen und ein Stadtrat, nicht mehr kandidieren, sei sicher kein Hinweis auf parteiinterne Zwistigkeiten, versichert Stadt- und Parteichef Krammer. Rückzüge aus Altersgründen, um Jüngeren Platz zu machen, sei ein Hauptgrund.