Spitalsreform: "Krankenhaus hinter jedem Busch geht nicht"

„Erstmals seit zwanzig Jahren hat man Leistungen festgelegt, die aus dem stationären Bereich in den ambulanten wandern können“, sagt Pichlbauer. Vorgaben habe es schon bisher gegeben. „Aber jedes Bundesland hat gemacht, was es wollte“, sagt der Experte. Doch der finanzielle Druck auf das Gesundheitssystem steigt.

Politiker, die Krankenhäuser schließen wollen, müssen in der Regel mit massivem Gegenwind rechnen. Was notwendige Einschnitte betrifft, sieht Pichlbauer die Steiermark am weitesten voraus. In diesem Bundesland hat sich erst kürzlich wieder gezeigt, wie stark emotionsgeladen Krankenhäuser auch abseits von Krankheiten sind.