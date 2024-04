Spionagefall: Egisto Ott bleibt weiter in U-Haft

Am Karfreitag war er in seiner toskanischen Villa in Kärnten mit Verstärkung der Anti-Terroreinheit Cobra verhaftet worden. Seit Ostersonntag sitzt Egisto Ott wegen Spionageverdachts in einer Zelle der Justizanstalt Josefstadt. Und so schnell dürfte er von dort auch nicht in den Süden zurückkehren.