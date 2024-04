Spionagefall Ott: Wann folgt der Haftbefehl gegen Martin Weiss?

Nur einen Tag, nachdem Wirecard am 18. Juni 2020 ein mögliches Bilanzloch von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt hatte.

Weiss taucht auch in jenen Chats auf, die die aktuellen Ermittlungen in Österreich ins Rollen brachten. Darin dürfte sich Marsalek mit Orlin Roussev unterhalten, der als Anführer eines bulgarischen Russenspionagerings in Großbritannien gilt.

Chats führten zu Ermittlungen

Der britische Geheimdienst hatte Roussev und mittlerweile fünf weitere Personen unter dem Verdacht der Spionage verhaftet. Dabei waren Chats ausgelesen worden, die schließlich auch Ermittlungen in Österreich auslösten und wohl das vermutete Spionagenetz rund um Ott auffliegen ließen.