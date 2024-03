Spionage-Krimi um Egisto Ott: In dieser Villa kam es zur Festnahme

Ott wurde suspendiert. Landete in U-Haft. Kam rasch wieder auf freien Fuß. Tauchte als suspekte Figur ab diesem Zeitpunkt immer wieder in Recherchen rund um den flüchtigen Wirecard-Vorstand Jan Marsalek auf.

Jener Mann, der damals Teil des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) , der Vorgängerorganisation der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), war. Von seiner BVT-Adresse soll er sich Nachrichten an einen privaten Mail-Account geschickt haben. Deren Inhalt: Streng vertrauliche Infos. Die er als „Maulwurf“ offenbar an Russland weitergegeben haben soll.

Bis Ostersonntag 2024 soll nun entschieden werden, ob der Ex-Verfassungsschützer in U-Haft genommen wird. Vieles deutet darauf hin, dass diese verhängt und dieses Mal wesentlich länger dauern dürfte. Denn jene Ermittlungsergebnisse, die die Sonderkommission des Bundeskriminalamts, die AG Fama , gegen Ott zusammengetragen hat, sollen offenbar schwer wiegen. Es gilt die Unschuldsvermutung. In dieser Villa erfolgte jedenfalls die Festnahme Otts.

Spionage und Korruption

Übersetzt: Spionage und Korruption. Denn Ott soll so der Verdacht der Staatsanwaltschaft bis heute im Auftrag Russlands Österreich – und dabei vor allem für die Russen interessante Zielpersonen – ausspioniert und jede Menge Geld genommen haben. Offenbar in enger Zusammenarbeit mit seinem damaligen Chef: Martin Weiss. Dieser gilt als flüchtig und soll sich in Dubai aufhalten. Beide wiederum sollen in Verbindung mit dem ebenfalls flüchtigen Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek stehen. Der in Moskau untergetaucht sein soll und mit Ott und Weiss eine Spionage-Zelle für Russland im damaligen BVT installieren wollte. So weit, so kompliziert.

Stimmt all das, wäre es der größte Spionageskandal des Landes. Doch warum nun mehrere Hausdurchsuchungen am Karfreitag? Und warum wurde auch ein Verwandter Otts in Wien in Haft genommen?

Weil Ott zwar aus dem BVT ausschied, aber weiter seine Netzwerke nutzte und im Auftrag der Russen Informationen besorgt haben soll.

Informationen, die er zwar nicht mehr vom Staatsschutz erlangte, aber von anderen Quellen. Ein Beispiel: Wie das deutsche Nachrichtenmagazin Spiegel erst kürzlich aufdeckte, soll Ott etwa auf Anfrage von Weiss die private Adresse des Aufdeckerjournalisten Christo Grozev besorgt haben. Dieser war maßgeblich an Investigativrecherchen rund um den Giftanschlag auf Alexej Nawalny beteiligt.