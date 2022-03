Spionage-Skandal beim BVT: Auf den Spuren eines Hauptverdächtigen

Von Kärnten in die Welt

Nur zu Hause ist Herr Ott nicht, egal wie fest man die lockere Türglocke drückt. Seine Geschichte erzählen an diesem Tag andere, die Inhalte ähneln sich. Sie handeln von einem gebürtigen Kärntner, der von der 6.000-Seelen-Marktgemeinde Paternion, gelegen zwischen Spittal an der Drau und Villach, auszog, um die Welt zu erobern.

„Der Herr Ott, der war ja viel im Ausland und hat hier sein Haus gebaut“, erzählt eine Nachbarin, mit der man unter einem Schild ins Gespräch kommt, das für besonders günstige Pizza wirbt.

Auch Ott war lange in Italien. Ab 2001 für acht Jahre als Verbindungsbeamter an der Österreichischen Botschaft in Rom. Von 2010 bis Dezember 2012 folgte ein Aufenthalt als Attaché an der Botschaft in der Türkei. Bekannt aus diesen Jahren ist einer von Otts Decknamen in Rom: Ernesto Zanetti.

"Zu den Wurzeln zurück"

In Feistritz, einer der 20 Ortschaften der Marktgemeinde Paternion, braucht es keine Decknamen. Hier ist Ott schlichtweg als „der Herr Ott“ bekannt. Schockiert sei man gewesen, als man das mit der Spionage gehört habe, sagt eine Frau. „Mir tun die Eltern leid, die haben sich so im Fußballverein engagiert und jetzt dieser Kummer.“ Auch sie will ihren Namen nicht in der Zeitung lesen.

Dies ändert sich, sobald man das Büro von Bürgermeister Manuel Müller (SPÖ) betritt. Kein Marmorsäulen-Flair, sondern bodenständiges Amtsstuben-Ambiente. „Die Nachricht über die Ermittlungen hat uns überrascht. Besonders wenn es jemanden trifft, der jahrelang selbst bei der Polizei war“, sagt der 42-Jährige.