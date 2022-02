Die 5 Schauplätze des Spionage-Skandals

Der Verfassungsschutz

Das 2002 gegründete Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ist aus der Vorläuferorganisation EBT hervorgegangen. Der bisher größte Skandal war die am 28. Februar 2018, also in der Zeit von Innenminister Herbert Kickl, durchgeführte Razzia, die auf vier dürftigen Zeugenaussagen und einem 39 Seiten starken Konvolut an Vorwürfen basierten. Von dieser später als rechtswidrig beurteilten Hausdurchsuchung hat sich das BVT nicht mehr erholt. Im Dezember 2021 wurde es in Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) umbenannt. Der suspendierte Beamte Egisto Ott hat 1993 bei der EBT angeheuert . Acht Jahre später wechselte der Kärntner als Attaché an die Botschaft in Rom. Später wurde er Verbindungsbeamten an der Botschaft in der Türkei. Danach war er dem BMI zugeteilt. Sein Netzwerk aus seiner BVT-Zeit blieb dennoch bestehen. Ab Juni 2018 war Egisto Ott dann der Sicherheitsakademie (SIAK) zugeteilt.