Knalleffekt in Geheimdienstszene: Ex-BVT-Beamter Egisto Ott in Kärnten festgenommen

Wie der KURIER in Erfahrung bringen konnte, wurde Egisto Ott am Freitag in der Früh in seinem Haus in Kärnten festgenommen. Dies bestätigt auch die Staatsanwaltschaft Wien. Es werde wegen Amtsmissbrauchs und g eheimen Nachrichtendiensts zum Nachteil Österreichs ermittelt, teilte Sprecherin Nina Bussek mit.

Ott war rund um den Fall des flüchtigen Wirecard-Vorstand Jan Marsalek ins Visier der Behörden geraten, weil der Staatsgeheimnisse verkauft haben soll.

Freitag früh soll es nun zu mehreren Hausdurchsuchungen gekommen sein. Die Rede ist von einer einstelligen Zahl. Auch eine zweite Person befindet sich in Haft, offenbar der Schwiegersohn von Ott. Er soll in Wien festgenommen worden sein.

Cobra bei Hausdurchsuchung in Kärnten

Ott hat einen offiziellen Wohnsitz in Wien und in einer kleinen 6.000-Seelen-Gemeinde in Kärnten, wo er in einer Art toskanischen Villa lebte. Dort stand die Anti-Terroreinheit Cobra am Freitag in der Früh vor der Tür. Ott soll bei seiner Festnahme "kooperativ" agiert haben.

Die Beamten sollen unzählige Beweismittel sichergestellt haben. Ob sich auch Geldsummen darunter befinden, ist unklar.