Sperrstund’ reloaded: Die große Leere

Auf dem Lande: Traditionen pflegt man, doch der Stammtisch macht Pause

Schnapsen Tarockieren, Preferanzen: Wenn die Zeiten etwas weniger außergewöhnlich sind, dann werden im Gasthof Graf an der Ortseinfahrt von Hollabrunn die Traditionen gepflegt. Vereinstreffen, Kartenspiele, Hausmannskost. Und hauptsächlich Männer am Wirtshaustisch. In Hollabrunn, heißt es, gehen die Frauen nicht allein ins Wirtshaus.

Hier, im westlichen Weinviertel, ist vieles noch, wie es einmal war. Anderswo wird wortreich das Wirtshaussterben beklagt, in Hollabrunn gibt es immerhin noch vier alte Gasthäuser mit österreichischer Küche und Stammtischkultur.

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts steht an der Ortseinfahrt ein Gasthaus. Und seit mehr als 50 Jahren mit dem Gasthof Graf ein Familienbetrieb. Er ist Anlaufstelle für Schweinsbraten, Gulasch und Dorfleben. Eine Verantwortung, der sich Erwin Graf seit dem Jahr 1999 stellt, als er den Gasthof von seinen Eltern übernommen hat.

Auf kleiner Flamme

Wenn das Wirtshaus stirbt, stirbt das Dorf, sagt man. Beim Graf kann davon keine Rede sein. Auch jetzt wird gearbeitet, momentan eben auf kleinerer Flamme. Man kocht für die Leute aus der Umgebung Menüs zum Mitnehmen. Vor allem zu Mittag läuft’s gut. Auch die Hollabrunner sind des selber Kochens müde geworden und holen sich jetzt Fleischlaberln mit Püree, Beuschel oder Paprikahenderl beim Wirt. Und Herausgebackenes. Aufwendige Hausmannskost, die daheim nicht so gut gelingt wie im Gasthaus. Nur der Stammtisch hat jetzt Pause. Er hat sich möglicherweise verlagert, in die Weinkeller und Hobbyräume. Die Leute lassen sich eben nicht einsperren, heißt es. Das Gasthaus als soziale Einrichtung ist auch am Land wichtig, aber es gibt Alternativen. Nur nicht für den Wirt, dem fehlen die Stammgäste. „Ich freu mich aufs Aufsperren, das ist kein Zustand“, sagt Erwin Graf. Sicherlich, mit Mittagstisch zum Mitnehmen und den Hilfen vom Staat schreibt man jetzt wenigstens keine roten Zahlen. Man hält sich über Wasser. Aber schön langsam möchte man dann doch wieder Leute sehen. „Ich vermisse meine Gäste.“