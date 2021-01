Leben ohne Wirt: „Man könnte von Heimatlosigkeit sprechen“

Werden wir einander fremder, wenn wir nur eingeschränkte, absichtliche Treffen zulassen dürfen, aber nicht die flüchtigen Bekanntschaften, die man sonst im Stammlokal trifft?

Wir kommen uns auch im Café nicht so nahe, aber man unterschätzt gerne den Wert, den diese flüchtigen Bekanntschaften haben. Der besteht nämlich nicht in einer starken, auf Intimität angelegten Beziehung, sondern auf einer wechselseitigen spielerischen Darstellung irgendwelcher Facetten des Selbst, man könnte auch von einer Rolle sprechen, in der man performt. Früher war es auch seitens der Ober ja noch üblich, die Leute mit Titeln im Café anzusprechen, auch wenn sie gar keine hatten oder es eher unklar war, ob sie diese wirklich führen durften. Das war immer ein Schauspiel, das niemand zu ernst nahm, eine Art Komödie des Alltags. Früher waren ja auch die Ober Schauspieler, die theatralisch auftraten und wunderbare Stehsätze zur Begrüßung, Bestellung und Verabschiedung zu den jeweiligen Gästen passend parat hatten. Ich habe aber auch Ober kennengelernt, die sich im Verlaufe des Abends durch festen Zuspruch zu promillehaltigen Getränken zu wahren Darstellern der Kaffeehausbühne wandelten.

Im Café oder im Wirtshaus muss ich zwar konsumieren, aber das kleine Bier oder der kleine Braune sind wahrscheinlich nicht der Grund, warum ich dort hingehe. Was suchen wir an diesen Orten?

Ich persönlich suche Tageszeitungen oder Wochenmagazine und einen der bevorzugten Plätze, die mir aktive und passive Beobachtung ermöglichen. Abgesehen von der Beobachtung der Zeitungen, manchmal auch der Beobachtung jener Person, die gerade die Zeitung liest, die ich suche. Natürlich treffe ich auch Bekannte und Freunde bevorzugt im Café, und es wird sich auch manches Liebespaar im Café wohlfühlen. Man könnte auch sagen, man sucht das Imaginäre, einen Ort, der uns vertraut ist und zugleich auch die Möglichkeit des Anderen bietet.