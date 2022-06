Speicher für die amerikanische Energiewende

Die Anfang Mai gegründete Tochter des nö. Unternehmens befindet sich in Denver, Colorado, und wird Entwicklung, Vertrieb und Service beheimaten. Wo der neue Standort für die Produktion sein soll, steht noch nicht fest. Der neue Vertriebsleiter für die USA hat seine Tätigkeit vor Ort schon aufgenommen. Er soll ein Team von fünf bis sechs Mitarbeitern – im ersten Schritt für Vertrieb und Projektierung – aufbauen. Zehn bis zwölf weitere werden im Bereich Montage und Service folgen. Grundsätzlich setze man auch dabei auf Lokalität. „Sollten Mitarbeiter aus Österreich in die USA gehen wollen, wird es aber auch dafür Angebote geben“, kündigt der Geschäftsführer an.

Eine Partnerschaft strebt er mit dem in Colorado situierten Think Tank „NREL“ an. Dort wird von renommierten Experten zum Thema Neue Energien geforscht.