Sozialmärkte und Ausgabestellen: Höhere Nachfrage, weniger Angebot

„Natürlich kommen auch mehr Flüchtlinge, aber wir merken auch einen Zustrom an Menschen, die vor Kurzem noch mit Einkäufen bei Diskontern über die Runden kamen, bei denen es jetzt nicht mehr reicht“, erzählt etwa eine Sprecherin der „soogut“-Sozialmärkte in NÖ. Seit dem Vorjahr sei ein Anstieg bei den wöchentlichen Einkäufen von nahezu 30 Prozent verzeichnet worden. Das bestätigt auch Marius Aigner vom Verein „Start Up“. Neun „Foodpoint“-Sozialmärkte betreibt der Verein in Wien. Statt der 14.000 Kunden, die die Sozialmärkte vor Corona aufsuchten, kämen mittlerweile 35.000 Menschen. „Das betrifft mittlerweile auch die Mittelschicht“, so Aigner.

Hinzu kommt ein Warenrückgang, der die Situation für die Menschen verschärft. „Straffe Kalkulationen in den Handelsfilialen und Reduktion in der Produktion selbst, als Folge lang anhaltender Krisen, könnten mögliche Gründe sein“, mutmaßt „soogut“-Geschäftsführer Wolfgang Brillmann. In den KURIER-Gesprächen mit diversen Organisationen werden aber auch immer wieder andere Vermarktungsstrategien von übrig gebliebenen Lebensmitteln durch Supermärkte (wo zu späterer Stunde Warenpakete günstiger zu haben sind) als Grund für den Rückgang der Spenden genannt.