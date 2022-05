Fahndung: Frau hob mit gefundener Bankomatkarte Geld ab

Nachdem ein 30-Jähriger seine Bankomatkarte verloren hatte, wurde diese am Tag darauf von einer unbekannten Frau missbräuchlich verwendet. Die Tatverdächtige ging mit der Karte am 23. März um 16:15 Uhr in eine Bank in Wien-Landstraße und behob dort mehrere hundert Euro. "Wie die Frau den PIN erraten konnte, kann sich das Opfer nicht erklären", sagte ein Polizeisprecher am Montag.