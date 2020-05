Soziales Lernen in der Wüste statt Haft

Der Maßnahmenkatalog der Taskforce zum Jugendstrafvollzug fordert „erlebnispädagogische Angebote mit Outdoor- wie Indoorelementen“ ein. Schon vor über zehn Jahren gab es Wüstenprojekte, Kameltrekking, Touren durch Skandinavien, an denen Ebner teilgenommen hat. 2001 schlugen sieben junge Burschen und Mädchen in Ägypten Erzieher und Beduinen mit Steinen nieder, um mit der Reisekasse nach Florida zu flüchten. Sie wurden verhaftet, die Abenteuerprojekte wurden eingestellt.

Werner Ebner sagt, man sollte nicht die Methode infrage stellen, sondern sich genau anschauen, was bei diesem einen Projekt passiert ist: „Daheim passiert ja auch manchmal etwas, mit dieser Klientel gibt es immer ein Risiko.“ Aber mit guter Vorbereitung könne man Resozialisierung erreichen, die im Gefängnis nicht möglich sei. „Ein 15-Jähriger braucht was anderes, als in der U-Haft zu sitzen und auf seine Verhandlung zu warten.“