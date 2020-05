Wohngruppen für junge Täter: Betreuung statt Bewachung

„Jugendliche brauchen keine Strafe, sondern Konsequenz“, erklärt Sozialpädagoge Turri. Die gibt es in Form von Regeln: Je selbstständiger Jugendliche sind, desto selbstbestimmter dürfen sie leben. Im besten Fall klopfen sie kurz an, um sich abzumelden. Im schlechtesten Fall ist immer ein Betreuer dabei.

Den oft überforderten Beamten in der Justiz steht in Wohngruppen eine kleine Armada aus Sozialpädagogen gegenüber. Solche Fachkräfte fehlen der Justiz: Wie KURIER-Recherchen ergaben, ist österreichweit für 107 Jugendliche (Stand 20. 1.) nur eine Sozialpädagogin fest angestellt. Wenn, wie zuletzt im KURIER, eine Anstaltsleiterin mehr Fachkräfte fordert, stellt sie die Justizgewerkschaft an den Pranger.

Am Geld liegt es nicht. Denn die Justiz gibt mit über 300 Euro pro Jugendlichem am Tag mehr aus als das betreute Wohnen kostet (zwischen 160 und 250 Euro).