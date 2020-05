In 15 Schulen sind Sozialarbeiter als Konfliktlöser unterwegs

„Er ist erhobenen Hauptes heil aus der Sache herausgekommen“, sagt Johannes Bernegger von Neustart. In 15 Schulen vorerst nur in Salzburg und OÖ läuft das Präventionsprojekt der Schulsozialarbeit. Jede Woche ist ein Sozialarbeiter vier Stunden in der Schule. In vertraulichen Gesprächen löst er soziale Konflikte oder stoppt aufkeimende kriminelle Aktivitäten. Nur bei Gefahr im Verzug muss das Jugendamt verständigt werden. „In der Regel sind die Jugendlichen froh, wenn man das in die Hand nimmt und anbietet, mit Eltern oder Lehrern zu sprechen“, sagt Bernegger.

Ein Bursch sagt zu einem Mädchen türkischer Abstammung: „Du hast geile Titten.“ Das Mädchen berichtet dies daheim den Brüdern, dann dem Sozialarbeiter. Dem Burschen war nicht klar, dass er damit das Mädchen abgewertet hat. Er wusste bloß nicht, wie er seine Bewunderung ausdrücken solle. Vor der Schule warteten schon die Brüder auf den Burschen, eine Abreibung wäre ihm gewiss gewesen. Am Ende stand jedoch ein Handshake.