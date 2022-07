Sommerferien: Staubildungen vor allem an den Grenzübergängen

Laut ÖAMTC verlief der Reiseverkehr zu Beginn der Sommerferien in Ostösterreich ohne wesentliche Probleme. Schuld für Staus waren vor allem Pannen und Unfälle.

Besonders bei den Grenzübergängen müsse man jedoch verkehrsbedingte Verzögerungen einplanen. So betrug die Wartezeit am slowenisch/kroatischen Übergang Gruskovje/Macelj auf der direkten Verbindung von Marburg Richtung Zagreb schon seit den Morgenstunden rund 1,5 Stunden. Viele Reisende dürften schon in den Nachtstunden Richtung Kroatien aufgebrochen sein.

Überblick nach Bundesländern

Salzburg

Auf der A10 Tauern Autobahn Salzburg in Richtung Villach zwischen Zederhaus und der Mautstelle St. Michael im Lungau, müssen Autofahrer aufgrund von Staubildung bereits rund 30 Minuten Wartezeit einrechnen.

Ähnlich die Situation auf der A10 zwischen Eben im Pongau und der Einhausung Flachau. Hier wird die Straße zeitweilig gesperrt, um 10.30 Uhr betrug die Staulänge hier bereits sieben Kilometer.

Der Tauerntunnel war aufgrund eines Reifenschadens eines Wohnwagengespanns für etwa eine Stunde in Fahrtrichtung Süd gesperrt.

Kärnten

Durch die Unwetter ist die B98 Millstätter Straße von Villach kommend in Richtung Spittal zwischen Treffen und Einöde gesperrt. Grund hierfür sind die Überschwemmungen durch starke Regenfälle.

Die B100 Drautal Straße Lienz-Spittal zwischen Greifenburg und Berg im Drautal ist in beiden Richtungen aufgrund einer Demonstration gesperrt.

Steiermark

In der Steiermark war am frühen Vormittag ein Verkehrsunfall Auslöser für Staus auf der Süd Autobahn (A2) vor Hartberg Richtung Graz. Auch hier betrug die Staulänge mehrere Kilometer, so der ÖAMTC.

Oberösterreich

Hier war die Welser Autobahn (A25) vor Wels/Ost Richtung Suben nach einem Lkw-Unfall stundenlang gesperrt. Hier konnte über den Knoten Voralpenkreuz (A1, A8) umgeleitet werden.

Niederösterreich

Baustellen waren in Niederösterreich der Auslöser für die Staubildung. Auf der Ost Autobahn (A4) Richtung Ungarn bei Göttlesbrunn und auf der Semmering Schnellstraße (S6) zwischen Gloggnitz und Schottwien Richtung Steiermark kam es hier zu Verzögerungen.